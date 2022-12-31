5 مدن تسجل أعلى درجات حرارة في مصر اليوم.. مناسبة لاحتفالات رأس السنة

تشهد عدة مدن على مستوى الجمهورية اعتدال درجات الحرارة اليوم السبت آخر أيام عام 2022، ليسود طقس دافئ بها يناسب الاحتفال بأعياد رأس السنة والكريسماس، وذلك بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وتتضمن المدن الأكثر دفئا اليوم ما يلي:

درجات الحرارة في شلاتين اليوم

- شلاتين وتسجل أعلى درجات حرارة نهارا بـ25 درجة مئوية للعظمى، بينما الصغرى تسجل 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة في حلايب اليوم

-حلايب وتسجل أعلى درجات للحرارة ليلا بـ16 درجة للصغرى، والعظمى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة في شرم الشيخ اليوم

- شرم الشيخ وتسجل 23 درجة للعظمى، بينما الصغرى تسجل 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة في مرسى علم اليوم

- مرسى علم وتسجل 23 درجة مئوية للعظمى، والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة في الأقصر اليوم

- الأقصر تسجل 23 درجة مئوية للعظمى، والصغرى تسجل 9 درجات مئوية.