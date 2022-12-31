طقس اليوم السبت.. الحرارة على القاهرة والجيزة 10 درجات مئوية

كشفت الأرصاد الجوية، عن أجواء باردة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية، إذ تسجل الصغرى على محافظات كل من القاهرة والجيزة والقليوبية نحو 10 درجات مئوية.

وأكد خبراء الهيئة الجوية، استمرار فرص تكون الشبورة المائية صباح اليوم، قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

توقعت الأرصاد اليوم 31 ديسمبر 2022 آخر أيام العام الجاري، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة السبت 31 ديسمبر، ما يلي:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.

درجات الحرارة غدا

وكانت قد كشفت الهيئة في بيان سابق عن درجات الحرارة المتوقعة أول أيام العام الجديد الموافق الأحد 1 يناير 2023 وتفصيلها كالتالي:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.