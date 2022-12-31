20 ألف جندي روسي يشاركون في تأمين موسكو خلال أعياد رأس السنة

يشارك حوالي 20 ألف عسكري من تشكيلات الدفاع الجوي والصاروخي، التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية، في تأمين العاصمة الروسية موسكو في عطلة أعياد رأس السنة.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية، إن أكثر من 1800 عسكري من الجيش الأول للدفاع الجوي والدفاع الصاروخي سيشارك في هذه المناوبة القتالية في ليلة رأس السنة الجديدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، عثرت القوات الروسية الخاصة على مخبأ تابع لمسلحين أوكرانيين يضم أنواعا مختلفة من الأسلحة والذخائر بينها أكثر من 50 قنبلة وأكثر من 100 ألف ذخيرة مختلفة، قرب مدينة «لوجانسك» في الجمهورية الشعبية التي ضمتها «موسكو» في وقت سابق إلى أراضي الاتحاد الروسي إثر استفتاء.

مصرع 15 أوكرانيا خلال عبورهم الأنهار والجبال

بدوره، حاول نحو 12 ألف مطلوب للخدمة العسكرية الفرار من أوكرانيا منذ إعلان الأحكام العرفية في البلاد، وأشار «حرس الحدود» الأوكراني، إلى مصرع 15 منهم خلال عبورهم الأنهار والجبال.

وقالت شركة «ياسنو» الأوكرانية للطاقة، إن جدول تقنين الكهرباء انتظم في العاصمة «كييف»، وأشار مدير الشركة سيرجي كوفالينكو إلى هشاشة التيار في ظل الضربات التي تتعرض لها الشبكة، وضغط الاستهلاك عليها.

24 صفقة أسلحة أمريكية مع حلفاء «واشنطن» في حلف «الناتو»

بدورها، ضاعفت الولايات المتحدة الأمريكية، مع الأزمة الأوكرانية، تقريبا مبيعاتها من الأسلحة لحلفائها في حلف شمال الأطلسي «الناتو» لحماية أنفسهم من خطر «موسكو»وفقا لما ذكره روبي جرامر، في صحيفة «فورين بوليسي» الأمريكية، الذي أشار إلى إقرار الحكومة الأمريكية، 24 صفقة أسلحة مع حلفائها في التكتل العسكري بلغت قيمتها حوالي 28 مليار دولار، في 2022.

من جانبه، قال الخبير الأمني، روبرت فارلي، في موقع «19 فورتي فايف»، إنه مع حلول العام الجديد 2023 يزداد احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة قد تثيرها نزاعات مختلفة يشهدها العالم، مضيفا إن من بين العوامل المسببة لحرب عالمية جديدة، هي الأزمة الأوكرانية وقضية تايوان، والوضع السائد بشبه الجزيرة الكورية والخلافات «الهندية الصينية».

وفي سياق متصل، قال مؤسس مجموعة «موزارت» الأمريكية، أندرو ميلبورن،إنه شهد جميع أنواع الفظائع خلال قتاله في أوكرانيا إلى جانن «كييف»، بينها قتل الجنود الذين يحاولون الاستسلام للروس، مضيفا لمجلة «نيوزويك» الأمريكية، إن أوكرانيا عبارة عن مجتمع فاسد ومضطرب يديره أشخاص أغبياء، على حدج قوله.

من جانبه، قال السياسي الأمريكي جيفري يونج،، إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، يجب أن يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مضيفا عبر «تويتر»، إن يجب الحكم على مسؤول التكتل العسكري بالسجن لمدة 30 عاما دون السماح له بالإفراج المشروط.

وأكد الخبير السياسي ورئيس مركز التحليلات الإيطالي «فيجين أند جلوبال تريند»، تيبيريو جراتسياني، أن مؤتمر ميونيخ عام 2007 مثل نقطة اللاعودة في علاقات موسكو والغرب.

بدوره، أشار نائب مندوب موسكو لدى منظمة الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إلى تبادل دبلوماسيي بلاده الروس الغربيين التمنيات بالسلام لبلدانهم في السنة الجديدة، مضيفا لقناة «سولوفيوف لايف» على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، أن الدبلوماسيين الغربيين يفهمون أن العالم في مرحلة خطيرة للغاية الآن.

بوليانسكي: العدد المثالي لأعضاء مجلس الأمن الدول يجب أن يكون 20 دولة

وأضاف بوليانسكي، خلال كلمة بثها عبر«تليجرام»، معظم الدول في منظمة «الأمم المتحدة» تدرك أن توريد الأسلحة لكييف يطيل أمد الأزمة الأوكرانية، وأوضح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، أن إصلاح مجلس الأمن الدولي يتطلب إجماعا دوليا.

واعتبر المسؤول الروسي، أن العدد المثالي لأعضاء مجلس الأمن الدول يجب أن يكون 20 دولة ونيف، أي بحدود 22 أو 23، لكن 25 سيكون كثيرا.

بوتين يمنح سفيتلانا زوجة مدفيديف وسام التميز

بدوره، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بتقليد سفيتلانا مدفيديفا، رئيسة صندوق المبادرات الاجتماعية والثقافية، زوجة نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، وسام التميز على نشاطها في الأعمال الخيرية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي بيلاروس، دمرت السلطات، الرأس الحربي للصاروخ الأوكراني من طراز «إس 300» الذي تم إسقاطه قرب قرية جورباخ في منطقة إيفانوفو بإقليم بريست، أمس الأول الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «بيلتا» البيلاروسية.

من جانبه، وقع رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو عددا من القوانين التي تعدل بعض أنشطة البرلمان ورئيس الجمهورية مع مراعاة الدستور، ونصت القوانين على أن الرئيس، سيمنح حق العضوية في مجلس الجمهورية مدى الحياة في حال أراد بعد تنحيه عن منصبه.

واستبعدت القوانين عدد من السلطات البرلمانية، وتم نقلها إلى مجلس الشعب البيلاروسي، بما فيها انتخاب قضاة المحكمة الدستورية وأعضاء اللجنة الانتخابية المركزية، والموافقة على العقيدة العسكرية.

من جانبه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تأييد بلاده عضوية الجبل الأسود «مونتينيجرو» الكاملة في الاتحاد الأوروبي،

قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، في توقعاتها للعام المقبل 2023، إن انقطاع التيار الكهربائي في أوروبا محتمل قد يحدث حتى أبريل المقبل إذا كان الطقس باردًا بدرجة كافية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

صحيفة بريطانية: الشتاء المقبل سيكون أكثر صعوبة

وأشارت «فايننشال تايمز»، إلى أن الشتاء المقبل سيكون أكثر صعوبة حيث لن يكون من السهل ملء مرافق تخزين الغاز نظرًا لحقيقة أن تدفق الغاز الروسي سيكون قريبا من الصفر.

اقتصاديا، أعربت رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، ريبيكا جرينسبان، عن قلقها إزاء عرقلة وصول الأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، مؤكدة أن ارتفاع كلفة المواد سيؤثر سلبا على إنتاج الغذاء في 2023.

واستبعد نائب المدير التنفيذي في معهد الطاقة والتمويل الروسي، أليكسي بيلوجورييف، قدرة واشنطن على سد احتياجات الاتحاد الأوروبي من المشتقات النفطية إن قطعتها موسكو عن أوروبا، مشيرا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى أنه لا يزال من الصعب تقييم تأثيرات وضع سقف لأسعار منتجات روسيا النفطية، والذي تخطط لتنفيذها بعض الدول اعتبارا من 5 فبراير المقبل.