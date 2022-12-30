محمد منير لجمهوره في حفل رأس السنة: «معلش صوتي متغير عشان عندي برد»

يواصل الكينج محمد منير تقديم حفله الغنائي الكبير المقام الآن في أحد الفنادق في منطقة التجمع الخامس بحضور جماهيري ضخم.

الجمهور يهتف لمحمد منير: الكبير كبير

وخلال تقديم محمد منير للحفل اعتذر لجمهوره عن تغير صوته قائلا «معلش صوتي متغير بس عندي برد شوية استحملوني»، ليتفاعل معه الجمهور لدعمه.

وبعدها استجاب منير لطلب جمهوره بتقديم اغنية نلضم أسامينا الذي تفاعل الجمهور بشكل كبير بمجرد غنائه لها.

كما قدم منير عددا كبيرا من أغانيه خلال الحفل، حيث بدأ بأغنية عروس النيل وقدم أيضا علموني عينيكي وعلي صوتك بالغنا والكون كله بيدور ويا سمرا.

يذكر أن الحفل انطلق في تمام الساعة الثامنة بعد ثلاث ساعات من فتح أبواب النادي لاستقبال جمهور محمد منير، وهو الحفل الذي من المقرر أن يشدو فيه منير بأغنيات الليلة يا سمرا وحدوتة مصرية وعلي صوتك بالغنا ولالي.