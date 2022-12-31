محمد منير يتألق في رأس السنة بحفل عالمي «صور»

أحيا الكينج محمد منير واحدة من أضخم حفلات رأس السنة 2023 داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور الآلاف من محبيه من مختلف الجنسيات العربية.

منير يفتتح الحفل بأغنية يا عروسة النيل

وافتتح منير الحفل بأغنية «يا عروسة النيل» وسط عاصفة من هتافات الإعجاب والترحيب، بعدها حرص على توجيه كلمة شكر للقائمين على الحفل وأصدقائه.

منير يحيي الحفل بباقة من أغانيه

وواصل منير الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها «هيلا»، «ريشه في هوا»، «شوكولاته»، «يونس»، «علموني» إلى جانب أغنيته الجديدة «للي»، وغيرها من الأغاني.

شارك في إحياء الفقرات الأولى من الحفل المطرب المميز علي لوكه.