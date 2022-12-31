ملحمة سطرها المصريون في 2022.. إنقاذ الطفلة رقية من ضمور العضلات

عام كامل مر على الطفلة رقية منذ استغاثة أسرتها لإنقاذها من مرض ضمور العضلات الشوكي حتى حصولها على الحقنة وقرب تماثلها للشفاء، وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «2023 بداية جديدة.. رقية طفلة تبدأ عامًا جديدًا بالشفاء من مرض ضمور العضلات الشوكي».

40 مليون جنيه تنقذ حياة «رقية»

بداية عام جديد وأمل جديد، كان نقطة تحول لأسرة الطفلة رقية التي كانت منذ ما يقرب من 6 أشهر حديث الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تسببت في ملحمة حب شارك فيها جموع المصريين لإنقاذها وتجميع 40 مليون جنيه تكلفة حقنة مرض ضمور العضلات الذي تعاني منه منذ ولادتها.

معاناة «رقية» من ضمور العضلات الشوكي

في نهاية شهر مايو الماضي، انتشرت قصة الطفلة رقية التي كانت تسابق الزمن، إذ لم يكن يتبقى سوى 45 يومًا على إتمام عامها الثاني، والحصول على فرصتها في العلاج بحقنة باهظة الثمن، كونها تعاني من ضمور عضلات شوكي وهو المرض الجيني النادر الذي جعلها لا تستطيع الحركة بشكل طبيعي مثل أقرانها.

وعانت رقية من ضعف في يديها وساقيها، وأثر المرض على عضلاتها تدريجيًا ليصل إلى عضلات القلب والتنفس، وتم فتح حساب تبرعات من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لعلاجها، إذ لم ينقطع الأمل من والديها ومحبيها في إنقاذها، وبعد مرور ما يقرب من شهر تجمع المصريون على فرحة كبيرة وهو الانتهاء من جمع ثمن الحقنة الخاصة بعلاج الطفلة رقية، وهي في طريقها للتماثل للشفاء.