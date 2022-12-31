معلومات عن «مدرار».. تسببت في أمطار وسيول بالسعودية

أقرت جمعية الطقس والمناخ بالمملكة العربية السعودية عبر لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية «تسميات» تسمية الحالة المطرية باسم حالة «مدرار»، ومتوقع أن تستمر لبضعة أيام، وربما يتسع نطاق تأثيرها لمعظم مناطق المملكة العربية السعودية.

القحطاني: أعلى كمية أمطار بلغت 54.2 ملم

وكان المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، حسين القحطاني، أعلن في تحديث جديد حول كميات الأمطار على محافظة جدة أن حي البساتين قد سجل حتى الساعة العاشرة من صباح أمس الجمعة أعلى كمية أمطار بلغت 54.2 ملم بينما حل ثانيا مطار الملك عبدالعزيز مع أمطار بلغت 48 ملم ثم حي الأمير فواز مع 34 ملم.

وأكد الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية ضرورة أخذ الحيطة والحذر، حيث أطلق الدفاع المدني في المملكة عبر عمليات الأمن 911، رسائل صوتية تحذيرية طارئة عبر الجوال دعا خلالها إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في الأماكن الآمنة، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني والجهات المعنية لوجود أمطار قادمة.

الحصيني: الرياض تعيش اليوم السبت أجواء باردة ضبابية وغائمة

وتحت هاشتاج #مدرار، قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني إن «العاصمة السعودية الرياض تعيش اليوم السبت أجواء باردة ضبابية وغائمة ورذاذا خفيفا أحيانا.

وأوضح «الحصيني»، عبر حسابه على «تويتر»، أنَّ «اليوم 25 من مربعانية الشتاء وبعد غد الاثنين يبدأ النجم الثالث والأخير من المربعانية، متوقعًا سقوط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من غرب وجنوب ووسط وشرق وشمال المملكة العربية السعودية»، ومربعانية الشتاء هي فترة يشتد فيها البرد وتستمر أربعين يوما، ومن هنا أتى الاسم.

من جهتها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة «مدرار» لن تصل إلى مصر نظرًا للاختلاف الكبير بين اتجاهات الرياح و اتجاهات السحب.

وأضافت منار غانم لـ«الوطن»: «سقوط الأمطار في مصر سواء كانت في شمال الوجه البحري أو حلايب وشلاتين، بكميات مختلفة تماما عن المملكة العربية السعودية، نظرا لأن الموقع الجغرافي و الطبيعة الجغرافية في السعودية مختلفة عن مصر».