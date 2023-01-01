التعليم العالي: نستهدف الكيانات الوهمية خلال 2023.. وضوابط جديدة لمواجهتها

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع المعاهد، أن العام الجديد 2023 سيشهد نشاطا مكثفا للجنة الضبطية القضائية التابعة للوزارة لمجابهة انتشار الكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتمنح شهادات دراسية غير معتمدة ومزورة، بجانب تقديم الخدمة التعليمية دون سند قانوني، لافتا إلى أن وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور وجه بضرورة تكثيف نشاط اللجنة.

مجابهة الكيانات الوهمية 2023

وشدد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، على أن اللجنة نجحت خلال العام الماضي في مجابهة انتشار ما يزيد عن 350 كيانا وهميا وضبطها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهها، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

خطة وضوابط جديدة لمداهمة الكيانات الوهمية

وتابع رئيس قطاع التعليم أن هناك خطة وضوابط جديدة تم وضعها لمداهمة الكيانات الوهمية ورصد كافة الأنشطة الخاصة بها لمجابهتها مع التشديد على تطبيق قانون تنظيم الجامعات تجاه المخالفين.