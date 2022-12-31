%100 نسبة إنجاز مشروعات «حياة كريمة» في قرى «أبو تشت».. مراكز صحية وكهرباء

كشفت مؤسسة «حياة كريمة»، عن نسب تنفيذ المشروعات في مركز أبو تشت بمحافظة قنا، في عدد من القطاعات المختلفة، مثل الصحة والزراعة والتعليم والرياضة والكهرباء، مشيرة إلى أن العمل ما زال جاريا لتأسيس البنية التحتية في باقي القرى والمراكز وجميع أنحاء الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية.

وأشارت المؤسسة إلى أن آخر المشروعات التي تم إنجازها وتقديمها للمواطنين كانت في قرية «القارة»، وهي المركز التكنولوجي، ومجمع خدمات المواطنين، وإنشاء وحدة إسعاف، إضافة إلى الانتهاء من توصيل الكهرباء بالقرية بالكامل، وكذلك الصرف الصحي.

مشروعات «حياة كريمة»

وفي قريتي الرفشة والسليمات، أعلنت «حياة كريمة» الانتهاء من وحدة الشؤون الاجتماعية بقرية الرفشة، والصرف الصحي بالسليمات بالإضافة إلى أعمال الاتصالات، كما تابعت المؤسسة أعمال تسليم مركز الشباب و الوحدة الاجتماعية للأهالي بقرية الكرنك، بالإضافة إلى الانتهاء من مركز طب الأسرة، مشيرة إلى استمرار الأعمال الإنشائية بمحطة رفع الصرف الصحي وقطاع الكهرباء.

نسب تنفيذ المشروعات بقرية «القارة»

وأشارت المبادرة الرئاسية إلى نسب إنجاز أعمال المبادرة في قرية القارة، المدرجة ضمن برنامج «حياة كريمة»، إذ جرى الانتهاء من 99% من أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين، 99% من أعمال إنشاء المركز التكنولوجي، 60% من أعمال إنشاء الصرف الصحي، إضافة إلى الانتهاء من أعمال انشاء وحدة الإسعاف وقطاع الكهرباء بنسبة 100%.

نسب تنفيذ المشروعات في قرية «الكرنك»

وفي قرية الكرنك، انتهت المؤسسة من 80% من أعمال قطاع الكهرباء، 50% من أعمال محطة رفع الصرف الصحي، 85% من أعمال إنشاء مركز طب الأسرة، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال مركز الشباب والوحدة الاجتماعية بنسبة 100%.