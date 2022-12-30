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«حياة كريمة» لقناة الحياة: إنشاء 24 وحدة سكنية في قرية الضهرية بشربين

كتب:

محمد عزالدين
07:05 م | الجمعة 30 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قال محمد المتولي، منسق مبادرة «حياة كريمة» في قرية «الضهرية» بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، إنه جرى حصر المنازل الآيلة بالسقوط ورفعها لمؤسسة حياة كريمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار مشروع «سكن كريم».

وأضاف «المتولي»، خلال لقاء ببرنامج «حياة جديدة»، المذاع على قناة «الحياة»،  وتقدمه الإعلامية هند جاد، أنه جرى بناء 3 عمارات بالقرية كل عمارة تتكون من 4 أدوار، كل دور به وحدتين سكنيتين بإجمالي 24 وحدة سكنية، إضافة لملحق للحظائر، وجرى الانتهاء من المشروع بنسبة 100%، وتسليمه للجهات المعنية.

وأشار إلى أن مؤسسة حياة كريمة أنشأت مجمعا للخدمات الحكومية ليوفر على المواطنين للذهاب لقضاء مصالحهم بمركز شربين 20 كم،  لافتا إلى أن المجمع يتكون من مكتب بريد ووحدة محلية وتضامن اجتماعي ومجمع زراعي.

وأكد أنه جرى الانتهاء من البنية التحتية بالكامل لتوصيل الغاز الطبيعي بمركز شربين، إضافة للمياه والكهرباء والصرف الصحي.  

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