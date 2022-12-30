مدير حياة كريمة بالدقهلية لقناة الحياة: 12 وحدة للتضامن في قرى شربين

قال أحمد عبدالعليم، مدير مبادرة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، إن وحدة التضامن الاجتماعي في قرية «الضهرية» بمركز شربين بالدقهلية تأتي ضمن 12 وحدة للتضامن الاجتماعي داخل مركز شربين، منها 6 جدد و6 رفع كفاءة لخدمة قرى المركز.

وأضاف «عبدالعليم»، خلال لقاء ببرنامج «حياة جديدة»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية هند جاد، أن وحدة التضامن الاجتماعي تخدم قرية الضهرية والقرى المحيطة بها، ويشكل على العديد من المكاتب وفقا لخدمة المجتمع.

ولفت إلى أن مكتب التضامن الاجتماعي يشمل مكتب استقبال ومكاتب تأهيل ذوي الهمم وورشة تدريب المهني ووحدة تدخل مبكر وحضانة ووحدة اجتماعية ومكتب للمشورة الاقتصادية، بنسبة تنفيذ 100%.

وأوضح أن العمالة الموجودة لتنفيذ المشروعات من أبناء القرى، وبالتالي كل المشروعات الجاري تنفيذها في قرية الضهرية من أبناءها، ولم تأتي عمالة سواء من خارج القرية أو من خارج المركز.