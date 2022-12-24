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ضبط 10 أطنان لحوم فاسدة داخل مخزن غير مرخص في مصر القديمة

كتب:

محمد بركات
09:24 ص | السبت 24 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لإدارته مخزن لحوم دون ترخيص كائن بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وُعثر بداخل المخزن على 10 أطنان لحوم فاسدة.

بمواجهته، اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته للمضبوطات لإعادة تنظيفها وتغليفها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

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