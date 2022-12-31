محافظ المنيا يناقش إجراءات توفيق أوضاع الأكاديميات والكيانات الخاصة

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً لبحث تظلمات عدد من الأكاديميات والكيانات غير المرخصة، والتي تم إغلاقها مؤخرا، تنفيذاً للتكليفات الصادرة من وزير التعليم العالي، ضمن جهود لجنة الضبطية القضائية في مداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

توفيق أوضاع الأكاديميات والكيانات

ناقش المحافظ السبل القانونية لتوفيق أوضاع تلك الأكاديميات والكيانات، وذلك لضمان دخولها ضمن الإطار الرسمي للدولة، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وأمير زيدان مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، وعدد من ممثلي تلك الأكاديميات والكيانات.

العمل في الإطار الرسمي والقانوني للدولة

وقال محافظ المنيا، إن العمل في الإطار الرسمي والقانوني للدولة، هو الأساس لإقامة أو إنشاء أي مؤسسة أو كيان، مؤكداً أن جميع الأجهزة التنفيذية لا تتوانى عن تذليل كافة المعوقات وتيسير الإجراءات والتراخيص اللازمة لمن يريد إقامة أي نشاط تدريبي أو تعليمي أو تجاري، وفقاً للقانون والضوابط الموضوعة، والمنظمة لتلك الأنشطة، انتهاءً بالحصول على الشهادات المعتمدة لمزاولة المهنة، مشددا على الالتزام التام بعدم مزاولة أي تدريبات متعلقة بمجال الصحة والتمريض، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، مع إلغاء مصطلح أكاديمية واستبداله بمركز تدريبي، وفقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لتوفيق أوضاع تلك الأكاديميات والكيانات الخاصة، لاستصدار التراخيص اللازمة وفقا للاشتراطات القانونية والإجراءات المتبعة لتلك الكيانات، والحصول على كافة موافقات الجهات المختصة لإدارة نشاط الاكاديميات والكيانات الخاصة، على أن يتم مراجعة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لإعادة النظر في قرار الغلق، وذلك في حال تلافي كافة الملاحظات، والمخالفات الذي تقرره الجهات المختصة في هذا الشأن.