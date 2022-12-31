لعبة «رونري».. ابتكار مصري يساعد الطلاب على التفكير المنطقي

قال الدكتور هيثم السيد أستاذ علم المنطق المساعد بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إنّ لعبة رونري بدأت في عام 2017، إذ تستهدف تدريس مهارات التفكير المنطقي، حيث يتخصص علم المنطق، والمنطق هو علم التفكير الصحيح.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق زووم، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ماهر، أنّه كي يفكر الإنسان بطريقة صحيحة يحتاج أن يتعلم وممارسة مجموعة من المهارات الخاصة بالتفكير المنطقي مثل الاستنباط والاستقصاء والتفكير التحليلي والتفكير الناقد.

بداية رحلة «رونري»

وتابع، أن رحلة «رونري» بدأت مع مبادرة في الجامعة للتعامل مع عضلة الدماغ مثلما يتم التعامل مع باقي أعضاء الجسم، ولكي يشعر الإنسان بالمزيد من الرشاقة ويحافظ على عضلات الجسم من الترهل ويكون في حالة يقظة؛ فإنه يذهب إلى الجيم ويستخدم مجموعة متخصصة من الأدوات، وفي المقابل، هناك عضلة تستخدم بشكل يومي في مختلف مناحي الحياة، إذ توجد حاجة لتعليم الناس طرق التفكير السليم.

«رونري» اختراع مصري أصيل

وأكد أنه بدأ تطوير أول وسيلة تعليمية في شكل لعبة كي تكون محببة للنفس: «نشعر بمتعة وسعادة ونقضي وقتًا لطيفًا، وستشهد اللعبة ممارسة مجموعة من أهم المهارات الإنسانية التي يحتاجها سوق العمل، وخصصنا جزءًا معينًا من مهارات التفكير المنطقي وهو التفكير الاستقرائي، تحديدًا قدرات العلاقات بين الأشياء».

وأشار إلى أن «رونري» هي كلمة يابانية الأصل لكنه ابتكار واختراع مصري أصيل، ولكن كنوع من التقدير للشريك الياباني تم اختيار اسم ياباني، ورونري في اللغة اليابانية تعني علم التفكير الصحيح أو المنطق، كما أن ترتيبها التاريخي على مستوى العالم هو الثالث، لكن من ناحية إتاحتها لأكبر عدد من مستويات الممارسة ومناسبتها لعدد كبير من الفئات العمرية من 5 سنوات حتى 90 سنة، فإنها تعتبر الأولى على مستوى العالم.