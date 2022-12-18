«الأحوال المدنية» توفر خدمات مميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – المنيا، حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (8493) بطاقة رقم قومى ، وعدد (17823) مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها ، فضلاً عن الدفع بقافلتين إضافيتين بمحافظتى القاهرة و البحيرة ، وذلك إعتباراً من 17/12/2022.وإستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم .

فقد واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين.

حيث أسفرت عن إستخراج وتوصيل عدد (413) بطاقة رقم قومى و عدد (275) مصدراً مميكناً، كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (10) حالات إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما واصل القطاع إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (الجهات والمؤسسات الحكومية - النوادى الرياضية) ، بالإضافة إلى الدفع بقافلة إلى إحدى مؤسسات رعاية الأيتام وذوى الهمم"قادرون بإختلاف" ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم .

حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (375) مواطن، كما قام القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) بمحافظات (المنوفية – دمياط - أسوان)لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمراكز وقرى (شبين الكوم –أشمون – كفر سعد –إدفو) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إستخراج وتجديد (643) بطاقة رقم قومى. بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية لـ "كبار السن وذوى الهمم والحالات الإنسانية" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (208) مواطن.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.