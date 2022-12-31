ضبط هارب من 15 سنة سجن لحيازة المخدرات في جنوب سيناء

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بعد ورود معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء، عن تواجد أحد الأشخاص (محكوم عليه بالسجن 15 سنة فى قضية "إتجار بالمواد المخدرة") بمسكنه بدائرة قسم شرطة أبوزنيمة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته ( 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدرى الحشيش والأفيون – سلاح أبيض – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية.