ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عاطلين بالقاهرة بقصد الاتجار

تواصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار بها، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات مـن ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه مستقلاً سيارة، وبحوزته (كمية من جوهر لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام - مـبلغ مالي – 4 هواتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه ، والسيارة لتسهيل تحركاته.

ضبط مخدرات في مدينة نصر

كما تم ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته (كمية من جوهر لمخدر الحشيش وزنت 100 جرام وكمية من مخدر الهيدور وزنت 250 جراما ومـبلغ مالي وهاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ25083 جنيها تقريبا.