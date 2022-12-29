ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة مسجل في شمال سيناء

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد بشمال سيناء، وبحوزته 15 كيلو جرام من مخدر الهيدرو ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 150 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.