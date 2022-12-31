غدا.. أول أيام تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لشهر يناير 2023

تبدأ شركة الخدمات البترولية «بتروتريد»، إحدى شركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المصري التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية والعاملة في مجال تسويق الغاز الطبيعي، غدا في تلقي طلبات العملاء في تسجيل وإدخال قراءة عداد الغاز لشهر يناير 2023.

وأضافت الشركة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أنه على المواطنين المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي، تسجيل قراءة عداد الغاز من اليوم الأول لشهر يناير 2023 حتى 20 يوم، لضمان للمحاسبة على الاستهلاك الفعلي للغاز الطبيعي.

طرق تسجيل قراءة العداد

1- التسجيل عبر الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت «www.petrotrade.com.eg».

2- إبلاغ القراءة والسداد من خلال الـ«فون كاش» الخاص بالبنك الأهلي على المحمول.

3- تطبيق الشركة على المحمول «بتروميتر»، الذي يتم تحميله من على موقع الشركة.

4- من خلال موقع «جوميا وماي فوري» على الانترنت..

5- عبر التليفون الأرضي لمكاتب خدمة العملاء في كل منطقة تابع لها العميل كما هو مطبوع على الفاتورة.

6- إبلاغ القراءة عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال خط التليفون الأرضي على رقم «09000727» أو المحمول على رقم «5727».

7- تجار التجزئة حاملي علامات «فوري ومصاري وخدماتي وممكن وبي وضامن وأمان».

8-عن طريق مكاتب الشركة المتوفرة في بعض «الكمباوندات» والنوادي والمصالح الحكومية كجهات خارجية.

9- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة لـ«POS» في أثناء تحصيل الفاتورة.

10-إبلاغ القراءة والسداد من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد.

11- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

12- إبلاغ القراءة عن طريق كتابتها وتركها على باب الشقة أو استخدام الاستيكر الخاص بالشركة الذي تم لصقه على باب الشقة سنويًا ومقسم شهريًا.

13- إبلاغ القراءة عن طريق مركز الاتصال المركزي من أي محمول على رقم 1122.

14- يتم إبلاغ القراءة والسداد من خلال المحافظ الإلكترونية من خلال تطبيقات محفظتي الخاص ببنك مصر ومحفظة بنك الإسكندرية ومحفظة بنك QNB.