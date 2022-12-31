أغرب هدايا الكريسماس بسوهاج أدوات منزلية ومفروشات.. «مفيدة أكثر منها ترفيهية»

تشتهر الشيكولاتة والورود وربما الدباديب وبابا نويل بهدايا رأس السنة، لتضفي جوا من الرومانسية لليلة تتكرر كل عام، ولكن هدايا رأس السنة بسوهاج هذا العام كان لها طابع خاص، حيث ظهرت هدايا مادية ذات منفعة وفقا لحديث رامي وحيد، صاحب محل تجاري للهدايا، لـ«الوطن»، موضحا أن العديد أصبح يقبل على الهدايا العينية بدعوى أنها مفيدة أكثر وستؤدي غرضها العام والاحتفالي أيضا.

تنشر«الوطن» أغرب هدايا رأس السنة بسوهاج وأكثرها انتشارا وفقا لحديث «وحيد»..

أغرب هدايا ليلة الميلاد بسوهاج

- المفروشات: تنوعت هدايا رأس السنة بالمفروشات بسوهاج ما بين الستارة وملاية السرير والفوط القطنية وجميعها تحمل رسوم ليلة الميلاد، وتنوعت أسعارها ما بين..

150 جنيها لـ6 فوط

100 جنيه للستارة

170 جنيها لطقم الملاية

أدوات المائدة في ليلة الميلاد

- أدوات المطبخ: تنوعت هدايا عيد الميلاد بليلة رأس السنة بأدوات المطبخ بين الصواني ذات الحوامل بسعر 50 جنيها للواحدة، وكذلك قوالب السليكون لتشكيل حلوى عيد الميلاد بسعر 10 جنيهات للقالب، وماسك الطعام والعديد من أدوات المائدة ذات رسوم بابا نويل بسعر 15 جنيها للقطعة.

ملابس رأس السنة

-الملابس: كان للملابس حضور طاغٍ بهدايا رأس السنة ما بين ملابس منزلية أو للخروج تحمل اللون الأبيض والأحمر ورسومات بابا نويل للأطفال والكبار بأسعار متفاوتة تبدأ من 50 جنيها.