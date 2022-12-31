حفلات رأس السنة.. محمد عبده في وسط البلد وراغب علامة بالتجمع

ينتظر الجمهور مساء اليوم، قضاء سهرة مميزة من خلال عدة حفلات غنائية يحييها عدد من الفنانين المصريين والعرب للاحتفال بأجواء العام الجديد 2023 وتوديع عام 2022.

ومن المقرر أن يحيي الفنان محمد عبده، حفلا غنائيا كبيرا في أحد الفنادق التي تقع في منطقة وسط البلد، اليوم السبت، وسيقدم خلالها عددا من أغانيه المميزة.

حفلات النجوم في رأس السنة

فيما يحيي الفنان راغب علامة، حفلا غنائيا كبيرا في أحد الفنادق التي تقع في منطقة التجمع الخامس وسيشاركه في الحفل الفنانة نيكول سابا وسينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.

رامي صبري يحيي 3 حفلات

كما يستعد الفنان رامي صبري مساء اليوم للاحتفال مع الجمهور بثلاث حفلات في ثلاثة أماكن مختلفة، وسيقدم خلالها عددا من أغاني ألبومه الغنائي الجديد الذي حمل عنوان «معايا هتبدع».

وينضم اليهم الفنان وائل جسار الذي سيحيي حفلين غنائيين، واحدة منهما في أحد الفنادق في مدينة نصر والثانية في أحد الفنادق التي تقع في منطقة وسط البلد.

وسيكون أيضا واحد من نجوم حفلات اليوم الفنان مصطفي حجاج والذي سيحيي حفل غنائي في أحد الفنادق بمنطقة وسط البلد.