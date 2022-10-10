مصرع شخص سقط في بئر أسانسير بحدائق حلوان

لقي أحد الأشخاص مصرعه، إثر سقوطه داخل بئر أسانسير العقار الذي يقطن به في منطقة حدائق حلوان، على الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة.

انتداب الطب الشرعي

أمرت جهات التحقيق، بانتداب عناصر مصلحة الطب الشرعي، لمعاينة الجثمان، لبيان أسباب الوفاة، من وجود شبهة جنائية من عدمه، بعد نقله إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، وذلك تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.

واستمعت لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من الأماكن المحيطة لمحل الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع أحد الأشخاص بمنطقة حدائق حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين صحتها.

وبالفحص والتحريات اللازمة، تبين أنه خلال محاولة أحد الأشخاص استقلال الأسانسير لم يجده وسقط من علو داخل بئر المصعد، ما أسفر عن مصرعه.