الحبس عامين وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بترويج الهيروين في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم السبت، بمعاقبة متهم بترويج الهيروين في مدينة نصر، بالحبس لمدة عامين مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وبحضور محمد أحمد لطفى وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن قيام المتهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمحافظة القاهرة، بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر.

وجاء في شهادة معاون المباحث، أنه حال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهم مُحرزًا مسحوق «بيج اللون» يُشبه جوهر الهيروين المخدر، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على 22 لفافة تحوي كلا منها ذات الجوهر المخدر، وبمواجهته بها أقر بإحرازها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.