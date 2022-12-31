محمد عبده يصل القاهرة لإحياء حفل غنائي بعد تجاوز أزمته الصحية «صور»

وصل إلى القاهرة، قبل ساعات قليلة، فنان العرب محمد عبده لإحياء حفل غنائي في ليلة رأس السنة الجديدة بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، وذلك بعد تعافيه من الأزمة الصحية التي ألمّت به مؤخرًا، وكان في استقباله عدد من منظمي الحفل وجمهوره، الذين حرصوا على الترحيب به وتقديم باقات من الزهور إليه، والتقاط الصور التذكارية.

الحفل الأول من 3 سنوات

ويعد هذا الحفل هو الأول للفنان السعودي الكبير محمد عبده، بعد 3 سنوات من الغياب عن إحياء الحفلات في مصر، منذ أخر مشاركة له في دار الأوبرا المصرية عام 2019، كما يعد الحفل هو الظهور الثاني لفنان العرب بعد أزمته الصحية، حيث أحيا أمس الجمعة في أول ظهور له حفلا غنائيًا في منطقة العُلا ضمن حفلات شتاء طنطورة بالمملكة العربية السعودية.

أسعار التذاكر

ويتراوح أسعار تذاكر حفل الفنان الكبير بين 350 و700 دولار أمريكي، حسبما أعلنت الشركة المنظمة، فضلًا عن استعداده بصحبة فرقته الموسيقية لغناء عدد كبير من أغنياته الحديثة والقديمة التي كانت سببًا في شهرته منذ انطلاقه في عالم الفن.

الحالة الصحية للفنان محمد عبده

ومنذ نحو 10 أيام مّر محمد عبده بأزمة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات للخضوع للعلاج، وقام بزيارته الفنان رابح صقر، حيث ظهر كلاهما في مقطع فيديو نُشر على مواقع السوشيال ميديا، لطمأنة الجمهور على الحالة الصحية لفنان العرب، في ظل تداول شائعات وأنباء عن تدهورها.