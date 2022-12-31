شواطئ شرم الشيخ.. هدايا ومرح وبابا نويل احتفالا بعام 2023

ساعات وتنطلق احتفالات العام الميلادي الجديد 2023، وشرم الشيخ تستعد لهذه المناسبة بطريقة مغايرة حيث شهدت المدينة اليوم السبت احتفالات السائحين بالكريسماس ورأس السنة على الشواطئ بعروض رائعة لشخصية بابا نويل، حيث ارتدى لاعب «الفلاي بورد»، ملابس بابا نويل مجسدا شخصيته وطار في سماء شرم الشيخ، موزعًا هدايا الكريسماس على السائحين الأجانب في مشهد ساحر تفاعلوا معه على أنغام الموسيقى.

فرحة السياح على الشواطئ

يقول ماجد توفيق مدير عام مجموعة فنادق شارمليون بشرم الشيخ في تصريح خاص أن السياح حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية مع بابا نويل الطائر ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة للمدينة، مشيرا إلى أن هناك برامج سياحية مساء اليوم سوف تنظم للسياح للاحتفال بالعام الجديد.

وتابع أن شرم الشيخ بعد نجاح قمة المناخ، حيث شهد العالم للمدينة بالأمن والأمان، ما يساعد في تنشيط السياحة في المدينة.

مدينة السحر والجمال

الدكتور أحمد مجدي عبدالرحيم، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع والتدريب والتطوير شرم الشيخ، يقول إن شرم الشيخ هي قبلة السياح من كل مكان وتزداد جمالا كل يوم، مشيراً إلى أن هناك مشاركة من السياح الأجانب بمختلف الجنسيات في احتفالات الكريسماس ورأس السنة في شرم الشيخ بشكل يومي، مضيفا في تصريحات لـ«الوطن»، أن احتفالات رأس السنة في شرم الشيخ شهدت عروضا لـ«الفلاي بورد»، وتوزيع الهدايا على السائحين، حيث جسد لاعبو الفلاي بورد شخصية بابا نويل وطار في السماء بلعبة الـ«فلاي بورد».

أوضح عبد الرحيم أن لعبة «الفلاى بورد» تمارس فوق سطح الماء، وجرى اكتشافها في عام 2010 بفرنسا، وتحديداً في مدينة مارسليا، وهي عبارة عن موتوسيكل بحري يتم تركيب خرطوم مياه به لدفع المياه لأعلى ثم يؤدي حركات استعراضية.