«الداخلية»: ضبط 97 قطعة سلاح ناري و383 قضية مخدرات في 24 ساعة

­­­­تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (97) قطعة سلاح نارى ، (383) قضية مخدرات وتنفيذ (50511) حكم قضائى متنوع§ فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، وتم ضبط (97 قطعة سلاح نارى بحوزة 91 متهما) وذلك على النحو التالى:

(17) بندقية آلية.

بندقية رصاص.

(11) بندقية خرطوش.

(6) مسدس.

(62) فرد محلى.

(249) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(240) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (50511) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(191) حكم جناية.

(16321) حكم حبس جزئى.

(3375) حكم حبس مستأنف.

(23236) حكم غرامة.

(7388) مخالفة.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (383) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (425) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (94,625 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (52,200 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (20,648 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (9,602 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (8,763 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,645 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,090 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (586 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (400 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (130 جرام).

عدد (4283) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (24) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (230) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (20309) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (44) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (7) منهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.