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«الداخلية»: ضبط 28 تاجر سلاح ومخدرات في حملة أمنية مكبرة بأسيوط

كتب:

محمد بركات ومريم جاد
12:06 م | السبت 31 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط.

اسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (25) قطعة سلاح نارى عبارة عن (15 بندقية آلية - 4 بنادق خرطوش - 6 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 23 متهم " لعدد 3 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (5 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (270) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وجارى إستمرار الحملات.

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بقلم محمد بركات ومريم جاد