النائب علاء عابد: الحكومة اهتمت بتطوير خدمات قطاع النقل لخدمة المواطن

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، الاثنين المقبل، مشروعا منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية بالرصيف 100 ميناء الدخيلة - الإسكندرية، وقانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.

تطوير خدمات النقل بجميع صورها

وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل في مجلس النواب، أن الحكومة المصرية اهتمت خلال الفترة الراهنة بتنمية الاقتصاد القومي، وسلكت العديد من الطرق التي يمكن خلالها الوصول إلى الهدف المنشود.

وأوضح أن من أهم تلك السبل تطوير خدمات النقل بجميع صورها، لما لها من دور مؤثر وفاعل للإسراع في حركة النشاط الاقتصادي، من خلال تيسير ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية للمواطنين، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقة، وفى ظل هذا الارتباط الوثيق بين خدمات النقل - وفي القلب منها خدمات النقل البحري - وبين التنمية الاقتصادية التي تسعى إليها الدولة.

خطة لتطوير المواني البحرية

وأضاف أن قطاع النقل البحري نال اهتماما خاصا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموقع المتميز لتلك المواني في منتصف العالم، إذ وضعت الحكومة خطة تطوير المواني ضمن أولويات وزارة النقل للنهوض بالمواني المصرية، ورفع طاقة التداول بها لتتناسب مع حركة التجارة العالمية في مختلف أنواع البضائع، من أجل تحقيق المنافسة والتوسع على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال تطبيق المعايير العالمية في الإدارة والتشغيل ومعدلاتت الأداء القياسية في الشحن والتفريغ ووسائل الأمن الصناعي، ومراعاة البعد البيئي وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.