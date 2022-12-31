الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا: غزيرة على بعض المحافظات

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، حيث تشير التوقعات إلى تعرض بعض المحافظات إلى أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة تتراوح نسبتها من 20 إلى 50% مع توقعات بزيادة نسبة سقوط الأمطار خلال الأسبوع الجاري، حيث تصل إلى 60% يوم الثلاثاء المقبل 3 يناير.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وأشارت الأرصاد إلى أن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات تكون في «مطروح، الإسكندرية، العملين، الحمام، البحيرة، كفرالشيخ، السلوم» حيث تصل إلى 50% وتكون غزيرة إلى متوسطة على مدار اليوم، كما حذرت الأرصاد هذه المحافظات باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الظواهر الجوية المتوقعة.

فرص سقوط الأمطار غدا الأحد

وتمتد فرص سقوط الأمطار غدا الأحد حتى تصل إلى محافظات جنوب الوجه البحري حيث أوضحت الأرصاد أن أماكن سقوط الأمطار تأتي أيضا في «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، القليوبية» إلا أنها تقل حدتها حيث تصبح خفيفة تصل إلى 20% على فترات متفاوتة من اليوم.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، المنيا، بني سويف، الأقصر، قنا، أسوان، الوادي الجديد، الفيوم، سوهاج، أسيوط.

وتوضح الأرصاد سقوط أمطار خلال الأسبوع بنسب متفاوتة تزداد حدتها يومي الإثنين والثلاثاء.

وأوضحت الأرصاد أن حركة الأمواج في البحر الأحمر غدا تكون معتدلة حيث يتراوح ارتفاع الأمواج من 2 : 1.5 متر، وتكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية، فيما جاءت حركة الأمواج في البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة بارتفاع من 2.5 :2 متر وتكون شمالية شرقية.