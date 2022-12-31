انطلاق فعاليات المسرح المتنقل بمدينة بلاط في الوادي الجديد

شهد الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وحنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، فعاليات القافلة الثقافية للمسرح المتنقل بمركز ومدينة بلاط بالداخلة، ضمن فعاليات الدورة 35 للمؤتمر العام لأدباء مصر.

جاءت الفعاليات بحضور النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب، والنائب الدكتور نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن الداخلة، ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، ومحسن حسب مدير عام ثقافة الوادي الجديد، ومجموعة من الأدباء المشاركين في المؤتمر والصحفيين والإعلاميين وقيادات من محافظة الوادي الجديد.

فعاليات الاحتفالية

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، أعقبه عرض فني لفرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، قدمت خلاله مجموعة من الأغاني الطربية والوطنية، ثم فقرة اكتشاف المواهب في مجال الشعر والعزف والغناء، وقام رئيس الهيئة بتكريمهم لأدائهم المتميز، ومنهم أحمد مصطفى هاشم «تواشيح»، ومحمد منصور «غناء»، وحماد خالد «عزف»، وأمنية أحمد «شعر»، وسماح سيد «شعر»، وسارة عبد الله «شعر»، وجنى ماهر «شعر»، ونور هاشم «غناء»، ومالك سيد «شعر»، وقرر كذلك دعم فرقة كورال الأطفال ببيت ثقافة بلاط بالآلات الموسيقية والملابس.

الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية

تأتي القافلة الثقافية في ضوء إعلان محافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، وضمن الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام بالتزامن مع مؤتمر أدباء مصر، دورة المفكر والناقد شاكر عبد الحميد، والتي تعقد برئاسة الكاتب الكبير محمد سلماوي، وأمانة الدكتور حمدي سليمان.