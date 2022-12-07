هشام عطوة: تجهيز قصر ثقافة أبو سمبل بأسوان.. أول موقع صديق للبيئة

يتابع المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع قصر ثقافة أبو سمبل بأسوان، تمهيدا لدخوله الخدمة في 2023 لخدمة أهالي الصعيد.

وتوجه هشام عطوة إلى أسوان لمتابعة سير العمل في تجهيز قصر ثقافة أبو سمبل، المقرر إعداده وفق اشتراطات بيئية خاصة، ليكون أول موقع ثقافي صديق للبيئة «يعمل بالطاقة الشمسية».

وأضاف هشام عطوة رئيس قصور الثقافة لـ«الوطن»: يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة، بشأن التوسع في إنشاء المواقع والمؤسسات الثقافية التي تسهم في بناء الإنسان المصري، وتطوير المجتمع، بهدف تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعي لكافة أبناء الوطن.

قصر ثقافة أبوسمبل

وقصر ثقافة أبوسمبل بمحافظة أسوان بدأ العمل فى إنشائه في عام 2017، بتصميم يعتمد على طراز العمارة البيئية المميزة بالقباب على أرض بمساحة 5170 مترا، ويقام المبنى على مساحة 3700 متر بنسبة 72%، من إجمالي المساحة الكلية.

وفي سياق آخر، تستكمل الهيئة حاليا تقديم فعاليات ملتقى «أهل مصر» للشباب، الذي يتضمن العديد من الأنشطة من بينها ورش فنية وحرفية، التي تهدف إلى إكساب المتدربين مهارات إبداعية متنوعة فى عدة مجالات مختلفة، منها ورش أشغال الجلود وورش أشغال النحاس، وورشة ديكوباج، واخرى عن فن الخيامية وغيرها، كما أضاف ورشة عن عمل كاريكاتير، ورشة المسرح، وطريقة إعداد الممثل، وورشة الرسوم المتحركة.