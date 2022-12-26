إضافة الزوجة على بطاقة التموين.. الشروط وخطوات التقديم

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة إضافة الزوجة على بطاقة التموين، من خلال تقديم الطلب في المكتب التمويني التابع للأسرة أو عبر بوابة مصر الرقمية للتموين، وذلك بالنسبة للزوجة المستحقة بالفعل للتموين والمقيدة على بطاقة والدها أو بطاقة أسرتها.

إضافة الزوجة على بطاقة التموين

وتعتبر خدمة إضافة الزوجة على بطاقة التموين، من الخدمات التموينية الفعالة على البطاقات التموينية، بشرط أن تكون الزوجة مقيدة ومستحقة للتموين على بطاقة أسرتها، حيث يتم في هذه الحالة عمل فصل إجتماعي للزوجة من بطاقة أسرتها وضمها على بطاقة زوجها، إذ تتيح وزارة التموين خدمة الفصل الاجتماعي في المكاتب وعلى بوابة مصر الرقمية.

وأوضحت مصادر في وزارة التموين، أنه بالنسبة لإضافة الزوجة غير المقيدة للتموين على بطاقة زوجها، فهو أمر متوقف حاليا، وأن المتاح فقط في المكاتب التموينية هو إضافة المواليد للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا للدعم، وهي 4 فئات حددها القرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي، كالتالي:

1- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

2 - حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.

3- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

4- أبناء وزوجات الشهداء وأبناء الأسر البديلة.

شروط إضافة الزوجة لبطاقة التموين

1- أن تكون الزوجة مستفيدة من التموين ومقيدة على بطاقة تموين أخرى ومدرجة على قاعدة بيانات المنظومة.

2- أن يكون عدد أفراد بطاقة تموين الزوج لا يتعدى 4 أفراد.

3- وجود سبب للفصل الاجتماعي من بطاقة الأسرة.

4- أن تكون بطاقة الزوج غير مضاف عليها زوجة أخرى.