4 يناير.. موعد إجراء قرعة الناشرين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

اجتمعت اليوم السبت، اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، والمقرر انطلاقه في 24 يناير المقبل لتحديد موعد إجراء قرعة الناشرين المشاركين في الدورة الحالية.

واتفقت على إجراء القرعة في الحادية عشر صباح يوم الأربعاء 4 يناير المقبل، في مركز المنارة بقاعة 219، لتوزيع الناشرين في المعرض الذي يقام بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتشهد الدورة الـ54، زيادة في عدد دور النشر المشاركة هذا العام، لموافقة الهيئة على مشاركة جميع دور النشر التى تقدمت للاشتراك فى المعرض، فضلًا عن تخصيص جناح في المعرض لدور النشر الصغيرة التي ليس لها إصدارات تناسب الاشتراك في معرض الكتاب 2023، وذلك تأكيدًا لدعم صناعة النشر.

وغابت في الدورة الحالية قائمة الانتظار التي كانت تحمل عدد كبير من دور النشر وخصوصا الجديدة، للمشاركة في المعرض، إذ يجرى الموافقة على مشاركة كل دور نشر التي تقدمت، ومنح توكيل لدور النشر التي خصص لها جناح بمساحة 18مترمربع، وهذا لم يكن موجود من قبل، لتشجيع أكبر عدد من الناشرين للمشاركة بشرط أن يكون عضو من أعضاء اتحاد الناشرين المصريين.

معرض القاهرة الدولى للكتاب حدث ثقافي ينتظره عدد كبير من القراء، من أجل اقتناء الكتب الجديدة ومشاهدة العروض الفنية التي تقدم عبر برنامج ثقافي فني شامل، وينطلق المارثون الثقافى يوم 24 يناير المقبل، في دورته الـ54، بمركز المعارض بالتجمع الخامس، ويستمر المعرض حتى يوم 6 فبراير 2023.

وتحل المملكة الأردنية الهاشمية في الدورة الـ 54، كضيف شرف، ويكون المبدع الراحل صلاح جاهين، شخصية المعرض، وكاتب الأطفال كامل كيلاني شخصية معرض الطفل بوصفه رائدا من رواد أدب الطفل ليس في مصر فقط وإنما في العالم العربي.