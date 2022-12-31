بيومي فؤاد عن احتمالية خسارة الأهلي للدوري: «عندنا منه كتير»

أكد الفنان بيومي فؤاد، أن هناك عددا كبيرا من اللاعبين في النادي الأهلي، متميزون، لافتًا إلى أن أداء حسين الشحات يعجبه كثيرًا رغم أن مستواه متذبذب، معلقًا: «بعشق أفشة وعلي معلول».

بيومي فؤاد: مانويل جوزيه أفضل مدربي الأهلي

وأضاف «فؤاد»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «السجادة الحمراء»، المذاع عبر قناة «الأهلي»، بأن محمد الشناوي حارس مرمى عظيم، مضيفًا: «كل الدعم للشناوي، ويسيبه من الكلام اللي بيتقال»، معتبرًا أن مانويل جوزيه هو أفضل من قاد الأهلي، يليه موسيماني.

وأوضح أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، هو أعظم لاعب على مر العصور، ويعرف جيدا -بالتعاون مع لجنة الكرة- كيف يديرون المنظومة، مطالبًا جمهور الأهلي بالصبر: «مفيش نادي في العالم لا يمر بكبوات.. إحنا نادي كبير أوي ولازم نكون على الحلوة والمرة، ولو ملناش نصيب في الدوري السنادي وإيه يعني، عندنا منه كتير».

وكشف الفنان بيومي فؤاد، عن أكثر شخصيات أثرت في حياته، قائلًا: «أبويا وأمي»، لافتًا إلى أن والده كان حاسما وقويا ويدير أمورهم بحنكة رغم أنه لم يتلق قدرا كبيرا من التعليم.

بيومي فؤاد: العيلة كلها دمها خفيف

وأضاف أن والدته كانت حنونة جدا عليه هو وأخواته: «كانت بتطبطب علينا» مضيفا: «العيلة كلها دمها خفيف ممكن حد يكون شكله مش حلو بس بتاع ربنا.. بس أنا مبتحملش اللي دمهم تقيل».

وأوضح الفنان بيومي فؤاد، أن المخرجين خالد جلال وعصام السيد، لهما فضل عليه، لافتًا إلى أن «السيد» أعطاه دورا كبيرا في مسرحية «أهلا يا بكوات».