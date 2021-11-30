تشهد مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، مشروعات تطويرية عدة، تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لجعلها مثالا عالميا يحتذى به، وتشمل خطة الإنشاءات والتطوير داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، عددا من الأبراج يصل إلى 20 برجا، جرى الانتهاء من بناء 8 أبراج منها، خلال الفترة الأخيرة.

ويعد البرج الأيقوني، من أشهر الأبراج التى أنشأت داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، إذ يعد بمثابة أعلى وأطول برج في القارة الأفريقية، ويقع البرج في قلب العاصمة، تحديدا بمنطقة الأعمال المركزية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيانات صحفية سابقة.

تفاصيل البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة

- يصل ارتفاع البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، نحو 400 مترا.

- يقام البرج الأيقوني بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- تم تصميم البرج الأيقوني ليصبح مثالا رائعا على العمارة ذات المستوى العالمي داخل المدينة.

- يقع البرج الأيقوني في قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

- يعد البرج الأيقوني بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، أعلى برج في قارة أفريقيا.

- يطل البرج الأيقوني على كل الطرق الرئيسية والحديقة المركزية «كابيتال بارك»، وعلى مساحة 533,041 مترا مربعا.

- تقدر استثمارات مشروع البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة بنحو 3 مليارات دولار.

- تم الوصول إلى 49 طابقا من أطول برج في العاصمة الإدارية الجديدة، ويتبقى منه 30 طابقا آخر جارٍ العمل عليهم للانتهاء منهم.

- تم الانتهاء من بناء نحو 245 مترا من البرج.

العاصمة الإدارية الجديدة

جدير بالذكر أن مدينة العاصمة الإدارية، تستعد خلال هذه الأيام، لاستقبال موظفي عدد من الوزارات، الذين سيتم نقلهم بالمرحلة التجريبية، للعمل داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، بداية من ديسمبر المقبل، ولمدة تستمر حتى 6 أشهر، وذلك لاختبار التطبيقات والأنظمة الإلكترونية التى تم تنفيذها داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.