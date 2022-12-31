بيومي فؤاد: حزنت على كريستيانو في كأس العالم.. ولم أتوسط لابني في الفن

قال الفنان بيومي فؤاد، إنه شجع منتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022، مضيفًا: «وشجعت السعودية قبل ما تخرج.. لما البرازيل تلاعب كوريا أشجع كوريا، أنا نصير الغلابة ودائما مع المساكين».

وأشار «فؤاد»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج السجادة الحمراء، إلى أن منتخب مصر ينقصه الروح والثقة حتى يتواجد في كأس العالم، مضيفًا: «أنا مكنتش بطيق المدير الفني كوبر لأنه خواف»، معتبرًا أن حسن شحاتة أفضل قائد المنتخب المصري.

وأوضح أنه جرت دعوته لحضور مباريات في كأس العالم، معلقًا: «اعتذرت عشان مش ناقص يقولوا كمان بيروح كأس العالم، ولأني مكنتش فاضي»، لافتًا إلى أنه من محبي كريستيانو وحزن عليه في كأس العالم.

لم أتوسط لابني في الفن

وقال الفنان بيومي فؤاد، إن الفن به واسطة ولكن لحدود معينة، مضيفًا: «لم أتوسط لابني في الفن، محمد ابني دخل معهد السينما وكل سنة بيطلع بـ12 مادة ولسه متخرجش».

وتابع «فؤاد»: «ابني بيسقط كل سنة، وممكن يتجامل بس مش بيتجامل، وأنا مع الأساتذة والمعهد جدا، المجاملة لها حدود».

أبناء الفنانين تعرضوا لأحكام مسبقة

وأضاف: «ابني موهوب وبساعده هو وغيره»، معتبرًا أن بعض أبناء الفنانين تعرضوا لحكم مسبق لأنهم أبناء فنانين، معلقًا: «هو في زي دنيا سمير غانم، وأحمد الفيشاوي وأحمد السعدني شاطرين كده».