«جهاز العاصمة الإدارية» لـ قناة الحياة: المدينة سد عالٍ جديد لمصر

قال المهندس أحمد العربي، نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة تقع على تبة مرتفعة وتعد أعلى نقطة في مصر، ومنسوب الأرض الطبيعية بها في حدود 300 متر فوق سطح البحر، كما أن البرج الأيقوني على ارتفاع 385 مترا.

وأضاف «العربي»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن إجمالي ارتفاع البرج مع منسوب الأرض 700 متر، وبالتالي كل المحاور الرئيسية مثل طريق القاهرة السخنة أو طريق القاهرة السويس أو المدن المجاورة تستطيع رؤية العاصمة الجديدة وإنارة البرج الأيقوني بكامل ارتفاعه ووجهاته وجميع الرسومات و«الأنيميشن» الذي يزينه.

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومي كبير، ويعد بمثابة سد عالٍ جديد في ظل الحقبة الزمنية الذهبية التي تمر بها البلاد حاليا.

مساحة العاصمة الإدارية

ولفت إلى أن مساحة العاصمة الإدارية 230 ألف فدان تقريبا، ومساحة المرحلة الأولى 40 ألف فدان، وجرى الانتهاء من بعض المشروعات بها، والبعض الآخر قارب على الانتهاء مثل الحي الحكومي الذي جرى الانتهاء منه بالكامل.