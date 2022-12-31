مبادرة «ابني أديبا» تحتفل بنجاح المرحلة الأولى بحضور الكاتبة سماح أبو بكر

نظم فريق مبادرة «ابني أديبا» حفلًا ختاميا للاحتفال بنجاح المرحلة الأولى، وجرى توجيه رسائل تشجيع، بهدف تنمية المواهب والقدرات.

حضر الحفل جميع فريق العمل، وفي مقدمتهم الكاتبة سماح أبو بكر، والدكتورة منى طمان، وسندس عادل، ورانيا السيد.

وأكد الحضور، أن مستوى الأطفال فاق التوقعات، إذ جرى رسم شعار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للتعبير عن امتنانهم بالتجربة الفريدة التي أطلقتها التنسيقية، واختتم الاحتفال بكلمات من الأطفال تعكس مدى تطور مستواهم، حيث أبدوا حماسهم لبدء مرحلة جديدة في المبادرة.

حضر الاحتفال أيضا النائبة نشوى الشريف مشرف عام المبادرة، وسامي الزيات، وتقى شاهين، وشيماء الأشقر، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

الجدير بالذكر، أن المرحلة الأولى للمبادرة طورت مستوى الأطفال في مجالات الكتابة الأدبية والجرافيك والرسم.