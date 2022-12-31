خطوات استخراج الملصق الإلكتروني من المنزل والأوراق المطلوبة

أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين خدمة استخراج الملصق الإلكتروني، وطلب تركيب ملصق بدل فاقد وسداد الرسوم المطلوبة، وذلك لأصحاب السيارة الملاكي أو الموتوسيكل، من خلال موقعها الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للمرور.

وخلال السطور التالية، توضح بوابة الوطن كيفية عمل استخراج الملصق الإلكتروني أون لاين، لتفادي الغرامات والعقوبات المتوقعة.

خطوات استخراج الملصق الإلكتروني

أولى خطوات استخراج الملصق الإلكتروني تكون عن طريق الدخول على بوابة مرور مصر، وبعدها اختيار خدمات المركبات، بمجرد اختيارك استخراج بدل فائد للملصق الإلكتروني، تظهر خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني، والخدمة المطلوبة، ومن خلالها تعرف موعد التسليم.

أما عن الأوراق المطلوبة لاستخراج الملصق الإلكتروني، فإنه يجب على صاحب المركبة المرخصة باسمه أو صاحب التوكيل المفتوح أو الإدارة، إحضار الرخصة سارية وصورة من بطاقة الرقم القومي، علما بأنه يجوز إصدار ملصق الإلكتروني وعدم ربطه بموعد الترخيص.

عقوبة عدم وضع الملصق الإلكتروني

وتتمثل عقوبة عدم وضع الملصق الإلكتروني، في الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وتطبق غرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه، فضلا عن سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.