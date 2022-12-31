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«الداخلية»: تحرير 1816 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

كتب:

محمد بركات
11:36 ص | السبت 31 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - ارشيفية

وزارة الداخلية - ارشيفية

تمكنت أجهزة الأمن المختصة، اليوم السبت، من رفع 69 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية، لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة الأمنية.

تحرير 1816 مخالفة

كما جرى ضبط 543 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وتحرير1816 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتصل عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني إلى الحبس لمدة 6 أشهر، لمالك المركبة المخالفة، أو دفع غرامة مالية تقدر بـ300 جنيه، وقد تصل قيمتها إلى 1500 جنيه.

أما في حالة وضع الملصق بمكان غير واضح أو ظاهر، أو إخفاءه بأي شيء، فيتم سحب رخصة السيارة لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وقد تزيد المدة حسب المخالفة التي يجرى تسجيلها على السائق. 

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بقلم محمد بركات