خريطة سقوط الأمطار خلال الأسبوع.. غزيرة في بعض الأيام و«الأرصاد» تحذر

أوضحت الأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار خلال الأسبوع في المحافظات، حيث أشار البيان إلى أن المحافظات تشهد سقوط أمطار حتى يوم الجمعة المقبل تصل إلى ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء، حيث تصل نسبتها إلى 60%، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع عدة ظواهر تستمر أيضا حتى نهاية الأسبوع مع طقس مائل إلى البرودة ليلا.

خريطة سقوط الأمطار خلال الأسبوع

وعن خريطة سقوط الأمطار خلال الأسبوع توضح هيئة الأرصاد تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري يوم الاثنين 2 يناير إلى سقوط تصل إلى 60%، وتكون غزيرة.

خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة

وعن خريطة سقوط الأمطار يوم الثلاثاء 3 يناير تشير التوقعات إلى استمرار سقوط الأمطار الغزيرة على محافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري، وتكون غزيرة أيضا بنسبة 60%، على مدار اليوم وسط انخفاض في درجات الحرارة.

كما تشهد أيضا محافظات جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء سقوط أمطار متوسطة تصل إلى 40%.

فرص سقوط الأمطار خلال الأسبوع

فيما جاءت خريطة سقوط الأمطار يوم الأربعاء 4 يناير والخميس 5 يناير في محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%، على فترات متفاوتة مع نشاط لحركة الرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، كما تشير التوقعات أيضا إلى سقوط أمطار بنسبة 40% على بعض محافظات السواحل وشمال الوجه البحري وذلك يوم الجمعة المقبل 6 يناير.