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رئيس حي الأسمرات لقناة الحياة: دوري كرة قدم للمتعافين من المخدرات بالملاعب المفتوحة

كتب:

محمد أيمن سالم
09:25 م | السبت 31 ديسمبر 2022
الحياة

الحياة

قال أحمد إبراهيم رئيس حي الأسمرات، إن صندوق مكافحة الإدمان نظم احتفالية في الملاب المفتوحة، بحي الأسمرات للمتعافين، كما دشن دوري كرة قدم خاص للمتعافين من المخدرات في أجواء احتفالية، بالإضافة لمشاركة أهالي الأسمرات في الدوري.

 

حي الأسمرات دشن حملات توعوية

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن حي الأسمرات دشن حملات توعوية لرفع المستوى الثقافي بخطورة المخدرات، مشيرا إلى أن حي الأسمرات له طبيعة خاصة في الاهتمام بحي المواطن بشكل أساسي.

توجيهات القيادة السياسية

وأشار رئيس حي الأسمرات، إلى أن فكرة الحي ليست قائمة على الانتقال في المباني الجديدة فقط، ولكن توجيهات القيادة السياسية كانت برفع المعاناة عن المواطن وحل أي مشكلات تواجهه، لافتا إلى أن جميع مؤسسات المجتمع المدني تتعاون مع الدولة في تحقيق الدعم المتكامل للمواطن.

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بقلم محمد أيمن سالم