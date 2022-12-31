قناة الحياة تعرض تقريرا عن إطلاق تحالف العمل الأهلي 13 شاحنة غذائية في سوهاج

استعرض برنامج الحياة اليوم، تقريرا عن إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 13 شاحنة محملة بالمواد الغذائية لأهالي سوهاج، وجاء بعنوان «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يزور سوهاج بـ قطار الخير» لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتناول التقرير أنه تحت شعار قطار الخير، نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اصطفاف يضم أكثر من 15 جمعية ومؤسسة أهلية يعملون تحت مظلاته.

عمل التحالف الأهلي التنموي يعكس قدرته البشرية وإمكانياته الخدمية

وأضاف التقرير المذاع على فضائية الحياة ببرنامج الحياة اليوم الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مشهد العمل الخيري الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بسوهاج يعكس قدراته البشرية وإمكانياته الخدمية والتنموية في دعم الشرائح الأولى بالرعاية، التي ساهمت في خدمة نحو 100 ألف و60 مستفيدا من قرى ونجوع أبناء محافظة سوهاج.

التحالف أراد أن يكون ختام جهود العام من سوهاج

وقالت سيمون ناصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن الاصطفاف الخاص بكل كيانات ومؤسسات التحالف أراد أن يكون ختام جهود العام من محافظة سوهاج، مثل قافلة ستر وعافية 16 عندما كانت موجودة بمحافظة سوهاج التي شارك فيها معظم الجمعيات الموجودة.