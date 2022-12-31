عمر كمال لـ قناة الحياة: لحنت أغنيات لهاني شاكر وحمادة هلال

قال عمر كمال، إنه لا يصنف نفسه مطربا ولكن مغنيا: «أنا شايف نفسي مغني كويس، وكنت بغني كل حاجة وليا تجارب ناجحة منها أغنية الغربة، ولحنت لهاني شاكر أغنية أبويا ولحمادة هلال، ولما لقيت إن ده مش محقق نجاحي اتجهت لسوق المهرجات اللي وصلني للجمهور بشكل أسرع».

وأوضح خلال استضافته ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي، المذاع على فضائية الحياة، ضمن احتفالات رأس السنة، أنه درس الشخصيات المشاركة في المهرجانات: «ليهم طريقة خاصة في التعامل وقدرت أتعامل معاهم».

الفن السويسي مغلق على ذاته

وأشار عمر كمال إلى أنه من أبناء السويس وبدأ الغناء هناك ولكن الفن السويسي الأصيل مغلق على ذاته: «أنا حصلت على دبلوم صناعي واتجهت للدراسات الحرة».