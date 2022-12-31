عمر كمال لـ قناة الحياة: طموحي أكبر من الفلوس والعربية.. وبنت الجيران سبب شهرتي

قال عمر كمال، إنه لم يترك مكانا في القاهرة إلا وعمل به: «اشتغلت في مطابع وكازينوهات واشتغلت مع محمود الحسيني، ومحمود الليثي، واتعلمت منهم، بس مكنش معايا فلوس أجيب فرقة، ونزلت أغني في أماكن بسيطة».

وتابع خلال استضافته ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي، المذاع على فضائية الحياة، ضمن احتفالات رأس السنة: «الناس قالوا لي اشتغل في الأماكن اللي بيسهر فيها العرب، وبدأت أحفظ أغاني خليجي، لكن طموحي أكبر من أن يكون معايا فلوس وعربية بس».

أول مهرجان يحقق 55 مليون مشاهدة

وأشار عمر كمال إلى أن عام 2019 كان ذروة المهرجانات: «قررت أقدم مهرجان، وعرضت فكرتي على حمو بيكا وروحت له بمنتج جاهز، وأول مهرجان حقق 55 مليون مشاهدة، لكن أغنية بنت الجيران شهرتني بين الناس».