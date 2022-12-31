عمر كمال لقناة الحياة: أمي قالت لي خلي الغناء يصرف عليك.. واشتغلت كاشير

قال المطرب الشعبي عمر كمال إنه جاء من محافظة السويس إلى القاهرة من أجل الغناء وكان يعيش بمفرده، متابعا «اشتغلت كل حاجة خلال إقامتي في القاهرة، ووالدتي منتقبة وقالت لي روح خلي الغناء يصرف عليك».

وتابع خلال احتفالات تليفزيون الحياة برأس السنة واستضافته ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي والمذاع على فضائية الحياة، «كنت ساكن في شقة في البساتين بـ150 جنيه في الشهر واشتغلت كاشير في محل شهير وكان مرتبي 300 جنيه، وكنت بشتغل في شيفت الليل، وبالنهار بروح المعهد بس للأسف مكملتش في المعهد بسبب المصاريف».

وأشار عمر كمال إلى أنه عمل في محطات البنزين كعامل باليومية، والعديد من الشركات التي تتطلب عمال باليومية، مضيفا «والدي كان سايب لي ميراث 50 ألف جنيه، وكان بعد الثورة وقلت أعمل ألبوم وأغني، وكان الناس بيقولوا لي مش هتنفع في الغناء، وصرفت كل اللى معايا على الألبوم».