الرئيس الأوكراني يتحدي روسيا: سنقاتل حتى النصر

تحدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،، روسيا على خلفية الأزمة التي تشهدها بلاده، وقال في كلمته بمناسبة العام الجديد، إن بلاده ستقاتل حتى النصر.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن عام 2022 كان عام قرارات صعبة وأحداث مصيرية، مضيفا في كلمة بمناسبة عيد رأس السنة الجديدة، إن بلاده تقاتل من أجل استقلالها، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الرئيس الروسي: الحق الأخلاقي والتاريخي إلى جانب «موسكو»

وأشار ‏بوتين، إلى حرب عقوبات حقيقية أعلنت ضد روسيا وتوقع أصحابها التدمير الكامل لموسكو لكن ذلك لم يحدث، موضحا أن الحق الأخلاقي والتاريخي إلى جانب بلاده.

وتابع بوتين، أن روسيا أصبحت مثالا ملهما لدول أخرى، مشيرا إلى أن مستقبل بلاده السيادي المستقل يعتمد فقط على إرادة الروس.

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الغرب يستغل أوكرانيا وشعبها لتقسيم وإضعاف روسيا، وتابع قائلا، إن موسكو لن تسمح بذلك أبداً.

وأشار بوتين، إلى كذب الغرب بشأن السلام بينما كان يستعد للعدوان واليوم يعترف بذلك دون حياء وعلنا.