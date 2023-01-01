طقس السويس أول أيام عام 2023.. المحافظة تستعد لمواجهة تقلبات الجو والأمطار

كشفت توقعات خبراء الأرصاد لطقس اليوم الأول من عام 2023 في محافظة السويس تكّون الشبورة المائية صباحا وتشهد درجة الحرارة انخفاضا خلال ساعات الليل.

سهولة في التنقل واستمرار الاستعدادات لمواجهة تقلبات الطقس

وتشهد محافظة السويس سيولة مرورية في شوارع المحافظة وسهولة في التنقل بين الأحياء المختلفة وانتظام خطوط السير لمختلف وسائل النقل، تزامنا مع استمرار استعدادات محافظة السويس بمختلف أجهزتها التنفيذية والهيئات العاملة بها لمواجهة أي طوارئ أو أثار قد تحدث نتيجة للتقلبات الجوية، وسط تشديدات مستمرة من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بالجهازية التامة بمختلف المعدات اللازمة لإزالة أي أثار لتقلبات الطقس قد تنجم في أي لحظة

قراءات طقس أول أيام سنة 2023 في محافظة السويس

وسجلت توقعات خبراء الأرصاد وأجهزة الرصد الداخلية في أول أيام 2023، درجة الحرارة العظمى في السويس 20 درجة أما الصغرى 11 درجة مئوية، ونسبة سقوط الأمطار 10%، ونسبة الرطوبة 59 %، وسرعة الرياح 13 كم/ساعة.

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس السويس اليوم الأحد بأن تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى محافظة السويس، ويكون الطقس لطيفا نهارا، باردا في الصباح الباكر وفي الليل.

فيما ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر الأحمر خلال طقس أول يوم من العام الجديد تكون معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.