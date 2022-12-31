الأرصاد تكشف حالة طقس السويس بآخر يوم في السنة.. شبورة وغيوم وبرودة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات الخبراء لطقس السواحل الشرقية اليوم السبت، منها محافظة السويس، حيث تتكون الشبورة المائية صباحا وانخفاض الحرارة خلال الليل، مع رفع درجة الاستعداد للاحتفال بعيد الميلاد لمواجهة تقلبات الطقس.

رفع درجة الاستعداد القصوى في السويس

تشهد محافظة السويس رفع درجة الاستعدادات القصوى خلال الاحتفال بعيد الميلاد، حيث شدد اللواء عبد المجيد صقر على الأحياء برفع جميع الإشغالات حال وجودها، وإزالة مختلف التراكمات في محيط دور العبادة.

وشدد المحافظ على ضرورة سلامة الخطوط والكابلات والمعدات المختلفة ومحطات الصرف الصحي.

قراءات الطقس في محافظ السويس السبت

سجلت أجهزة الرصد الداخلية، وتوقعات الأرصاد الجوية قراءات طقس السويس اليوم السبت، وتسجل درجة الحرارة العظمى 20، أما الصغرى 11 درجة مئوية، وتصل نسبة الرطوبة 56%، سرعة الرياح 23 كم /ساعة، وفرصة سقوط الأمطار 10%.

وتوقعت الأرصاد أن تتكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى السويس خلال الصباح الباكر، مع تراجع الحرارة ليلا، وطقس بارد في أول الليل، وشديد البرودة في آخره.