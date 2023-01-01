المطرب حجازي متقال: الأغنية الصعيدية قريبة لقلوب كل المصريين

قال المطرب حجازي متقال، إن الأغنية الصعيدية قريبة لكل قلوب المصريين نظرا لأن أهل الصعيد طيبين القلب، متابعا: «ربنا هو اللي عايز كده والصعايدة طيبين وممكن واحد صعيدي صوته يعلى، بس من جوه قلبه طيب وودود ومفيش أكتر من التار وبعدها الأهالي يتصالحوا بحب».

وأضاف حجازي متقال، في حوار ببرنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن ظاهرة الثأر تراجعت كثيرا في أقاليم الصعيد نظرا للوعي وانتشار التعليم بين المواطنين، متابعا: «التار قل كتير وبدأ يبقى في وعي والتعليم والناس لما بتكبر تفهم أكثر».

وأشار المطرب حجازي متقال إلى أن العائلات في الصعيد أصبح لديها الكثير من الوعي والتأكد من أن عادة الثأر سيئة ولا خير فيها، لافتا إلى أنه تحدث عن الثأر في أغنية قدمها في أحد المسلسلات خارج مصر.